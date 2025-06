Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Neznámý mladík na elektrokoloběžce srazil na přechodu pro chodce v centru Nového Boru muže a ujel

ČESKOLIPSKO - Pátráme po něm.

V pátek 27. června kolem 13.50 procházel po přechodu pro chodce v centru města na Třídě T. G. Masaryka na zelený signál na semaforu 58letý muž, když do něj najel zatím neznámý elektrokoloběžkář. Chodec upadl na vozovku a byl chvíli dezorientovaný. Stačil si však všimnout, že koloběžku řídil mladík s ne příliš dobrým vychováním. Ten si totiž na místě jen ze země posbíral své věci, které mu při kolizi popadaly na silnici, a aniž by staršímu muži věnoval jakoukoliv pozornost, z místa nehody odjel. K jeho popisu zatím víme jen to, že mu může být kolem 15 let, a že měl na hlavě přilbu.

Sraženého chodce na místě ošetřila přivolaná zdravotnická záchranná služba a jeho převoz do nemocničního zařízení naštěstí nebyl nutný. I přesto pátráme po koloběžkářovi, který se o jeho zdravotní stav vůbec nezajímal.

Pokud jste byli svědky nehodové události, kontaktujte nás prosím na naší bezplatné tísňové lince 158. Pomoci by nám mohly i záběry z palubních kamer projíždějících řidičů. Koloběžkář se vřítil na přechod pro chodce ve chvíli, kdy měl na semaforu červené světlo. Projít by mu to jen tak nemělo.

30. 6. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

