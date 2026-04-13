Neznámá látka vytekla do potoka

Znečištění Volarského potok vyšetřují od soboty policisté z Prachatic. 

Policisté z Prachatic prověřují únik neznámé látky do Volarského potoka. Od soboty dopoledne policisté s hasiči, pracovníky ochrany životního prostředí a pracovníky povodí pracují v katastru obce Volary u Volarkého potoka. Neznámá mastná látka kontaminovala potok v délce zhruba 300 metrů. Její šíření zastavili nornou stěnou hasiči a látku likvidují. Policisté zjistili, že látka pravděpodobně do potoka vytéká ze seníku, ve kterém je několik barelů neznámé látky.  Policisté na místě zajistili stopy, provedli ohledání místa a případ budou kriminalisté z Prachatic vyšetřovat pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
13. dubna 2026 

