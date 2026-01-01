Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nezletilý řidič a jeho nezletilý závozník
Policisté v Lovosicích vypátrali odcizené vozidlo. Řídil jej nezletilý.
Policisté z Lovosic, ve spolupráci s ostatními policejními hlídkami okresu Litoměřice, prokázali v úterý 4. února 2026 během běžného výkonu služby vysokou míru všímavosti a profesionality. Po přijatém poznatku o pohybu odcizeného vozidla typu SUV, které se mělo pohybovat v jejich okrsku, se jim vozidlo podařilo ihned vypátrat. Toto vozidlo bylo tentýž den nahlášeno jako odcizené v Mostě a bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání.
Hlídka policie po zpozorování vozidla, provedla zastavení vozidla a provedenou lustrací na místě si ověřila, že se jedná opravdu o hledané vozidlo. K překvapení policistů se však ukázalo, že za volantem neseděl protřelý dospělý kriminálník, ale nezletilý řidič, který měl vedle sebe na místě jako spolujezdce dalšího nezletilého. Policisté na místě zajistili jak vozidlo, tak obě nezletilé osoby. Tyto nezletilé osoby byly následně předány zákonným zástupcům.
Odcizené vozidlo bylo zajištěno a po provedení nezbytných procesních úkonů bude navráceno oprávněnému majiteli. Veškerá dokumentace a poznatky, které byly získány vypátráním vozidla, byly následně předány policejní součásti, která odcizení vozidla přijala a v současné době řeší.
06. 02. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje