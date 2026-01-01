Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
NEŽIJ VTEŘINOU
Pozvánka na 17. ročník v srdci Moravského krasu.
Dovednost, respekt a bezpečnost, to vše se opět spojí letos v jedinečném prostředí Moravského krasu v sobotu 6. června 2026 na Horním můstku propasti Macocha. V 11:00 hodin odstartuje 17. ročník oblíbené motorkářské akce NEŽIJ VTEŘINOU zaměřené především na bezpečnost silničního provozu, prevenci nehod a zdokonalování jezdeckých dovedností, zároveň však nabízí atraktivní program pro návštěvníky všech věkových kategorií, bude probíhat do 16:00 hodin.
Akce je zaměřena nejen na milovníky jednostopých strojů, ale i na širokou veřejnost. Jejím hlavním cílem je podpora bezpečnosti silničního provozu, zdokonalování jezdeckých schopností a přiblížení práce složek integrovaného záchranného systému.
Co vás letos čeká?
Program nabídne skutečně pestrou podívanou. Hned na úvod se můžete těšit na spanilou jízdu jihomoravských policistů, která každoročně patří mezi nejatraktivnější momenty celé akce.
Velkou pozornost si bezpochyby získá také Moto Gymkhana show v podání zkušených jezdců Ondřeje Kroupy, Jiřího Dvořáka a Kejky, kteří předvedou, jak vypadá precizní ovládání motocyklu v praxi. Rychlost, obratnost a absolutní kontrola nad strojem – to vše uvidíte doslova na pár metrech.
Bezpečnost na prvním místě!
Významnou součástí akce je prezentace složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Policie, hasiči i záchranáři návštěvníkům představí svou techniku, výstroj i výzbroj a rádi odpoví na dotazy týkající se bezpečnosti na silnicích i postupů při mimořádných událostech.
Pro motorkáře budou připraveny také prezentace bezpečnostních a ochranných prvků, které mohou v kritických situacích zachránit zdraví i život.
Akce ale není jen o sledování. Aktivní jezdci se mohou zapojit do jízd zručnosti na vlastním motocyklu, soutěží a praktických ukázek. Připraveny budou 4 speciální stanoviště, kde si motorkáři vyzkouší ovládání svého stroje v různých situacích a získají cenné zkušenosti, které se hodí nejen při krizových momentech na silnici.
nprap. Petra Hrůzová, 8. dubna 2026