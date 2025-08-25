Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nezaplatil za benzín
Teď mu hrozí vězení.
Mostečtí policisté byli o nedělní půlnoci přivoláni do staré zástavby. Tam došlo ke krádeži 22 litrů benzinu. V nočních hodinách se vydal 56letý muž na čerpací stanici s plastovým kanystrem v ruce. U stojanu popadl pistoli a natankoval do něj přes dvacet litrů pohonných hmot za 725 korun. Místo k pokladně to vzal ale opačným směrem přes silnici a odešel bez zaplacení. Volání obsluhy stanice zákazník ignoroval. Vše ale viděla skupinka osob, která tam zrovna nakupovala. Společně se jim podařilo muže zadržet na druhé straně vozovky a přivolat policejní hlídku. Té nekalý zákazník vysvětloval, že si naplněný kanystr přinesl zatím k vozidlu jen do doby, než přijede kamarád z Chomutova vše uhradit. Místo čekání na kamaráda se motorista svezl služebním vozem přímo do cely. Z databáze vyšla najevo skutečnost, na kterou Jirkovan asi zapomněl. Tím byl jeho tři týdny starý trest. Okresní soud v Chomutově muže v polovině letošních prázdnin odsoudil pro spáchání majetkového trestného činu. Krádeží benzínu se opět dostal do křížku se zákonem a za to si od policistů vysloužil protokol o sděleném podezření ze spáchání přečinu krádeže. Vzhledem k předchozímu podmíněnému trestu mu teď hrozí další, tentokrát až tříletý.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
25. srpna 2025