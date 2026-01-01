Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nezamkli na noc dům a přišla návštěva
V rukách neznámého zloděje zmizel drahý mobil.
V noci z pondělí na úterý vnikl do rodinného domu v ulici U Kola v České Lípě zloděj, který využil toho, že si majitelé neuzamkli zadní vchod vedoucí do zahrady. Neznámý se naštěstí pohyboval jen v jeho zadní části, odkud si odnesl odložený mobilní telefon Samsung, jehož pořizovací hodnota se pohybuje kolem 50 000 korun. Štěstí je, že neměl odvahu vstoupit do obytné části domu, kde se zdržoval majitel s celou rodinou.
Jak je vidět, tak zloději nikdy nespí, proto je užitečné vstupní dveře do domu zamykat, a to nejen na noc, ale i přes den. Pokud se opalujete na zahradě, nemusíte si všimnout, že vám někdo vstoupil do obydlí. Noční nezvaný návštěvník, po kterém nyní pátráme, se dopustil dvou přečinů, a to krádeže a porušování domovní svobody s trestní sazbou až dvou let odnětí svobody.
10. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková