Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nezamčený kufr přilákal zloděje
ÚSTECKO - Jak se říká, příležitost dělá zloděje.
O tomto rčení se přesvědčil muž, který na parkovišti u kulturního domu nevědomky ponechal otevřený kufr svého vozidla. K události došlo v polovině měsíce ve večerních hodinách, kdy poškozený zaparkoval poblíž kulturního domu a z auta si vyndal věci. Při odchodu ale zřejmě nechtěně odemkl zavazadlový prostor, čehož si nevšiml. Otevřený kufr později zavřel pracovník ostrahy, který na situaci upozornil. Mezitím mu však ze zavazadlového prostoru zmizel batoh s nápisem UJEP, ve kterém byla peněženka, platební karty i notebook. Policisté z obvodního oddělení v centru při následné hlídkové činnosti jednoho večera zahlédli 32letého muže, kterého dobře znají, jak nese batoh odpovídající popisu. Při kontrole u něj nalezli nejen odcizený batoh, ale i platební karty. Dalším šetřením vyšlo najevo, že notebook podezřelý zastavil u svého známého, který jej následně zpeněžil v zastavárně, kde jej policisté zajistili. Muž se navíc pokusil s odcizenými kartami opakovaně platit. V současné době je 32letý muž podezřelý ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Ústí nad Labem 24. března 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje