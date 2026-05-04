Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Než zavoláte na tísňovou linku, přemýšlejte
Seniorovi vadil hluk v domě, zavolal tedy na tísňovou linku, že to tam vystřílí. Za deset minut měl za dveřmi policisty a skončil v cele.
V minulém týdnu přijal operační důstojník na lince 158 anonymní hovor z Jirkova, v němž muž uvedl, že všechny ve svém okolí postřílí, že zabije všechny, kteří ho tam neustále štvou, protože dělají bordel. Na základě tohoto hovoru, který proběhl po půl osmé večer, operační okamžitě operační zjistil potřebné informace a na místo vyslal hlídku. Policisté díky své místní a osobní znalosti hned věděli, do kterého domu a bytu mají zamířit a deset minut po přijetí oznámení již klepali na dveře volajícího. Otevřel jim 61letý muž, u něhož vzápětí policisté prohlídkou ověřili, že u sebe nemá zbraň. Následně zjistili, že se skutečně jedná o muže, který před chvílí na lince 158 vyhrožoval střelbou. Dotyčný to policistům na dotaz sám potvrdil. Hlídka podezřelého zadržela a jelikož jevil známky opilosti, provedla s ním dechovou zkoušku s výsledkem přes 2,2 promile.
Po noci strávené v policejní cele muž při výslechu uvedl, že předchozí den vypil dva litry vína a přišel na něj splín kvůli hluku od sousedů. Zavolal tedy na linku 158, kde sdělil něco v tom smyslu, že to vystřílí. Co přesně řekl si však prý nepamatuje a s tou střelbou to nemyslel vážně, zbraň vůbec nevlastní a naposledy střílel před lety na vojně. Nyní svého jednání lituje a uvědomuje si, že to neměl dělat. To skutečně neměl, teď kvůli neuváženému jednání čelí podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování, za který může soud uložit podle zákona trest odnětí svobody až na jeden rok.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
4. května 2026