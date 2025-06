Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Než vyrazíte na dovolenou

PRAHA VENKOV-JIH – Léto klepe na dveře a s ním i čas cestování. Aby vaše dovolená proběhla v klidu a bez zbytečných komplikací, připravili jsme pro vás souhrn osvědčených rad, díky kterým bude vaše jízda bezpečnější a domov lépe chráněn.

Léto je obdobím dovolených a mnoho z nás usedá za volant vlastního nebo půjčeného vozu. Aby byla vaše cesta co nejbezpečnější a nejpohodovější, připravili jsme několik praktických tipů nejen pro řidiče, ale i pro jejich domácnosti. Stačí věnovat pár minut přípravám a můžete vyrazit s čistou hlavou.



1. Technický stav vozidla

Než vyrazíte, nechte si zkontrolovat technický stav vozu. Drobné závady mohou vést k vážným dopravním nehodám. Preventivní prohlídka je malá investice, která se může vyplatit.

2. Bezpečnost především

Mobil odložte stranou – během jízdy jej nepoužívejte. Věnujte se řízení, ne zprávám.

Rádio tiše a bezpečně – nalaďte si stanici před jízdou a udržujte takovou hlasitost, abyste slyšeli okolní provoz.

Pozor na rozptýlení – jídlo, pití nebo hádky se spolujezdcem odkládejte na čas mimo volant.

3. Zastávky a odpočinek

Plánujte pravidelné přestávky. Nejen pro občerstvení, ale i k dohledání trasy nebo odpočinku. Unavený řidič je riziko pro sebe i ostatní.

4. Bezpečnostní pásy a děti

Pásy jsou povinnost, ne možnost. Děti vždy poutat do zádržných systémů odpovídajících jejich váze a výšce. Nejde o předpis – jde o život.

5. Zahraniční cesty

Seznamte se s pravidly silničního provozu, jaká platí v zemích, kam cestujete. Co platí v Česku, nemusí platit jinde. Vyhnete se tak zbytečným pokutám a stresu.

Zabezpečení domova před dovolenou

Dřív než nasednete do auta, nezapomeňte na svůj domov. Zloději využívají prázdné byty jako příležitost.

Jak zabezpečit domácnost:

Nesdílejte na sociálních sítích informace o odjezdu nebo aktuální poloze.

Dobré vztahy se sousedy se vyplatí – požádejte je o kontrolu poštovní schránky.

Nikdy nenechávejte klíče pod rohožkou ani v květináči – zloději to vědí.

Ukliďte nářadí ze zahrady, zavřete všechna okna a pořádně zamkněte dveře.

Použijte zabezpečovací nebo signalizační systémy, pokud je máte.

Pokud by přesto došlo k vloupání, nevstupujte dovnitř, neuklízejte a okamžitě volejte linku 158.

Další užitečné informace najdete v mobilní aplikaci „Zabezpečte se!“, která je ke stažení zdarma, nebo na webovém odkazu: www.stopvloupani.cz

Přejeme vám klidnou cestu, bezpečný návrat a pohodové letní dny. Ať vaše dovolená začíná i končí úsměvem.







por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

20. června 2025

Odkazy do noveho okna Návrat z dovolené Detailní náhled

vytisknout e-mailem