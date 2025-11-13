Policie České republiky  

Nevydržel ani měsíc bez krádeže

O tři dny později jej policisté po sdělení podezření z přečinu krádeže eskortovali opět k okresnímu soudu. 

Policisté z Liberce před dvěma dny sdělili podezření z přečinu krádeže 43letému muži, jenž má za sebou pestrou kriminální minulost v oblasti majetkové trestné činnosti. V uplynulých letech si vyslech celkem tři po sobě jdoucí rozsudky za přečiny krádeže, kdy pokaždé mu byl udělen rozsudkem okresního soudu nepodmíněný trest odnětí svobody. Poslední z nich si odpykal v polovině měsíce září 2025.

Na svobodě však dlouho nepobyl. Ani měsíc po propuštění totiž své jednání nenapravil. V jednom z libereckých obchodních domů si dne 10. listopadu odnesl bez zaplacení tři balení kávy Nescafé. O den později zamířil do jiné prodejny, kde se bez úhrady obohatil o deodorant a prací kapsle Ariel. 

Během dvou dnů tak způsobil celkovou škodu ve výši 1 997 korun. Liberečtí policisté byli ovšem ještě rychlejší a ještě téhož dne si převzal ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu krádeže a o dva dny později byl rovnou eskortován k okresnímu soudu, kde se bude ze svého jednání dále zodpovídat. 

Vzhledem k tomu, že se muž trestné činnosti dopustil krátce po výkonu předchozího trestu, hrozí mu opětovný pobyt za mřížemi.  

por. Bc. Klára Jeníčková
13. listopadu 2025
 

