Nevydej se špatnou cestou
Do projektu "Kam chceš dojít" se zapojilo na Příbramsku několik škol.
I v letošním školním roce se zapojily školy do projektu „Kam chceš dojít“, konkrétně z Bohutína, Milína, Nečíně, Dobříše a dvě školy z Příbrami. Jedná se o projekt zaměřený na drogovou prevenci, který vytvořili policisté z Územního odboru Příbram a pracovníci Věznice Příbram. Žáci z deseti osmých tříd a jedné deváté třídy si vyslechli přednášku od policistů na téma drogové kriminality. Ta má bohužel vzestupnou tendenci a navíc klesá věková hranice prvouživatelů návykových látek.
Děti se dozvěděly, že droga je psychotropní látka, která ovlivňuje psychiku člověka, jeho vnímání a jednání, opakovaným užíváním si na ní jedinec může vypěstovat závislost. Kriminalista z toxi týmu je seznámil s druhy drog objevujících se na Příbramsku, s jejich riziky, s aktuálními trendy nabízení těchto látek, s trestně právními následky i s novinkami v dané oblasti.
Od ledna letošního roku došlo ke změně ohledně pěstování marihuany. Dospělí od 21 let mohou pěstovat až tři rostliny, ale pouze pro vlastní potřebu, to znamená, že ji nesmí nikomu dávat ani prodávat, jinak se dopouští trestného činu. Pokud budou pěstovat více než pět rostlin konopí nebo budou mít u sebe více než 50 g mimo obydlí a více než 200 g v domácnosti, opět se dopouští trestného činu.
Žáci se následně během hodin výchovy k občanství seznamovali s životními příběhy několika vězňů, kteří jim je sepsali v dopisech. Popisují v nich svou cestu životem vedoucí přes drogy až do věznice. Součástí dopisu je i zaujetí postoje odsouzeného ke spáchaným skutkům a možné „poselství“ pro čtenáře, včetně důležitosti osobní svobody. Cílem je ukázat dětem nejzazší dopad zneužívání drog se snahou poučit se z chyb jiných a motivovat je ke správnému rozhodnutí, vydat se tou správnou cestou.
V rámci druhé přednášky se žáci dozvěděli od pracovníků vězeňské služby o účelu výkonu trestu a o režimu ve věznicích. Navíc děti viděly předtočené video, kde odsouzený přímo mluví o tom, jak drogy zničily jeho život, jaký je život za mřížemi, a co ho k braní drog vedlo. Vybraní studenti pak měli ještě možnost prohlédnout si věznici Bytíz.
Zhoubný vliv návykových látek na lidský organismus, zejména pak na organismus dětský, je známý. Drogy, ať legální, jako je alkohol, kofein, nikotin, či nelegální, mají na svědomí zničené lidské životy. Je důležité umět drogám říct ne a postavit na první místo své zdraví a život.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
26. březen 2026