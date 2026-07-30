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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nevydařený vnuk se vydával za babičku

Okrádal seniorku, která ho u sebe nechala bydlet. Získané peníze prohrál v hazardních online hrách. 

Z několika trestných činů obvinila vyšetřovatelka 29letého muže z Klášterce nad Ohří, který zneužil dobroty své 77leté babičky. Ta ho u sebe nechala bydlet poté, co se vrátil z léčení závislosti na alkoholu a hraní hazardních her. Podle informací zjištěných prověřováním se jí vnuk po pár týdnech sdílení společné domácnosti „odvděčil“ tím, že ji okradl. Bez jejího vědomí jí měl sebrat platební kartu a díky papírku, kde měla napsané přístupové údaje, se dostal do jejího internetového bankovnictví. Ze svého mobilu pak měl provádět platby ve prospěch svého uživatelského účtu u online kasina, a to v celkové částce kolem 30 tisíc korun. Z babiččiných peněz si tímto způsobem také za „tisícovku“ dobil předplacenou SIM kartu.

 Jakmile prohrál všechny peníze, které si na svůj herní účet převedl, začal dle vlastních slov panikařit a rozhodl se získat další peníze prostřednictvím spotřebitelského úvěru. O ten si zažádal přes internet jménem nicnetušící babičky, za kterou se vydával. Při schvalování úvěru zneužil její osobní údaje a poté i ověřovací kód zaslaný na její mobil, do něhož měl přístup. Částku 20 tisíc korun z vyplaceného úvěru opět převedl na svůj herní účet a všechny peníze prohrál.

Seniorka vše zjistila poté, co si chtěla z bankomatu vybrat peníze, avšak na svém bankovním účtu neměla žádné finanční prostředky. Vnuk se jí následně ke všemu přiznal, čímž jeho pobyt u ní doma skončil a ona se obrátila na policii. Při výslechu muž svého jednání litoval a uvedl, že v té době užíval alkohol, marihuanu a pervitin, přičemž kombinace těchto látek v něm vyvolávala silnou potřebu hrát hazardní hry. Prý se tedy rozhodl znovu nastoupit léčbu závislosti.

V důsledku popsaného jednání dotyčný nyní čelí trestnímu stíhání. Byl obviněn ze zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a dále z přečinů podvodu, úvěrového podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací. Podle zákona mu u soudu hrozí v krajním případě až osmiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
30. července 2026

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