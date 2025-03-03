Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Nevydařený pokus skončil popálením
Kriminalisté ve věci zahájili trestní stíhání.
Od 20. listopadu minulého roku se hradečtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality zabývají případem termického poranění dvou nezletilých dívek na jedné ze základních škol v Hradci Králové. Od prvopočátku byla vzhledem k rozsahu zranění věc prověřována pro možné spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
Ve věci kriminalisté provedli řadu výslechů a nechali zpracovat odborné vyjádření směřující ke zjištění příčin, průběhu a následků předmětné události, včetně vyšetřovacího pokusu. Bylo zjištěno, že během zájmového kroužku vedla 58letá žena připravený chemický pokus, tzv. „Faraonovi hadi“, který probíhal na více stanovištích. V jednom z pokusů však k očekávané chemické reakci nedošlo, z toho důvodu se snažila 58letá žena pokus opakovat. V daném případě však nedodržela podmínky a návod výrobce hořlavé kapaliny, kdy při dolévání jedné z látek došlo k explozivnímu hoření, s následným výstřikem látky z hrdla lahve, která potřísnila blízko stojící dvě nezletilé dívky, kterým byly způsobeny těžké popáleniny.
V uplynulých dnech kriminalisté zahájili trestní stíhání 58leté ženy, která byla obviněna ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě pravomocného odsouzení hrozí ženě trest odnětí svobody až na 4 léta.
Kriminalisté se případem i nadále zabývají.
por. Mgr. Martin Stránský