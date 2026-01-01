Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Nevydařené investice
Dvě osoby celkově přišly o téměř jeden milion osm set tisíc korun.
V minulých dnech se obrátily na uherskohradišťské policisty nezávisle na sobě dvě osoby, které nešťastně investovaly.
V prvním případě šestašedesátiletý muž obdržel telefonát od neznámé ženy, která ho přesvědčila k výhodným investicím skrze jemu neznámou investiční společnost. Oslepen vysokým zhodnocením odeslal v domnění investic dle jejích rad téměř sedm set tisíc korun na cizí účty.
Ve druhém případě pro změnu naletěla důvěřivá třiašedesátiletá žena. Ta klikla na informační sdělení internetové reklamy podvodné investiční společnosti s vidinou vysokého zhodnocení financí. Po vyplnění formuláře byla kontaktována osobním poradcem. Ten ji přesvědčil, že má jejich společnost dobré výsledky a zaručují vysoký zisk. Drobný výnos z její zkušební prvotní investice ji přesvědčil. Následně dle instrukcí navýšila svůj vklad a zaslala v několika platbách téměř jeden milion sto tisíc korun na doporučené účty. V podvržené aplikaci pak měla možnost vidět výši zhodnocení vložených financí. V momentě požadavku na výběr výnosu jí bylo řečeno, že musí uhradit různé vysoké poplatky. V tomto momentě si uvědomila, že jde o podvod a proto se obrátila na policii.
Neznámým pachatelům tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod až osmileté vězení.
Policie radí:
Jakmile je hovor, zpráva, e-mail neočekávaný, tak je podezřelý.
Nikdy se nenech do ničeho tlačit a vždy si vše předem pečlivě promysli.
Vždy se zamysli nad tím, kam přeposíláš své peníze.
Pokud si nejsi absolutně jistý, vše si raději ověř jinou cestou.
13. února 2026, por. Radomír Šiška, DiS.