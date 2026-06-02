Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Nevydařená krádež motorových pil ve Staré Pace
Muži nyní hrozí až 2 roky vězení.
Policisté z obvodního oddělení Nová Paka na konci měsíce května tohoto roku přijali oznámení o krádeži dvou motorových pil ze stavební buňky nacházející se v katastru obce Stará Paka. Policisté ihned zahájili šetření okolností případu. Díky provedeným úkonům na místě činu a dalším operativním poznatkům se policistům podařilo již v den oznámení ustanovit podezřelého muže a zároveň vypátrat i odcizené motorové pily, které mohly být následně vráceny zpět majiteli.
Odborným vyjádřením byla stanovena hodnota odcizených pil na 65 tisíc korun. V uplynulých dnech policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 44letému muži podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V případě pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
2. června 2026
por. Mgr. Martin Stránský