Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nevydařená krádež motorových pil ve Staré Pace

Muži nyní hrozí až 2 roky vězení. 

Policisté z obvodního oddělení Nová Paka na konci měsíce května tohoto roku přijali oznámení o krádeži dvou motorových pil ze stavební buňky nacházející se v katastru obce Stará Paka. Policisté ihned zahájili šetření okolností případu. Díky provedeným úkonům na místě činu a dalším operativním poznatkům se policistům podařilo již v den oznámení ustanovit podezřelého muže a zároveň vypátrat i odcizené motorové pily, které mohly být následně vráceny zpět majiteli.

Odborným vyjádřením byla stanovena hodnota odcizených pil na 65 tisíc korun. V uplynulých dnech policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 44letému muži podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V případě pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

2. června 2026
por. Mgr. Martin Stránský

