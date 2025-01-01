Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Nevrátila se z vycházky
Kriminalisté pátrají po čtrnáctileté dívce z výchovného ústavu v Moravském Krumlově
Znojemští kriminalisté pátrají po čtrnáctileté dívce, která je chovankyní ústavu v Moravském Krumlově. Dívka se nevrátila z víkendové vycházky. V minulosti byla několikrát hledaná právě pro opuštění ústavu. Obvykle byla vypátrána na Hodonínsku. Podle zjištěných informací by se mohla ve stejném regionu pohybovat i nyní. Je také možné, že tentokrát zamířila do Brna či jinam. S ohledem na zdravotní stav a zdraví může být ohrožena na životě. Dívka má 160 cm vysokou střední postavu, hnědé vlasy a hnědé oči.
Informace k hledané dívce můžete sdělit na tísňovou policejní linku 158. Policie děkuje za spolupráci.
Pokud je výše uvedený odkaz neaktivní, důvody pátrání pominuly.
por. Bohumil Malášek, 19. srpna 2025