Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nevrátila se z vycházky

Kriminalisté pátrají po čtrnáctileté dívce z výchovného ústavu v Moravském Krumlově 

Znojemští kriminalisté pátrají po čtrnáctileté dívce, která je chovankyní ústavu v Moravském Krumlově. Dívka se nevrátila z víkendové vycházky. V minulosti byla několikrát hledaná právě pro opuštění ústavu. Obvykle byla vypátrána na Hodonínsku. Podle zjištěných informací by se mohla ve stejném regionu pohybovat i nyní. Je také možné, že tentokrát zamířila do Brna či jinam. S ohledem na zdravotní stav a zdraví může být ohrožena na životě. Dívka má 160 cm vysokou střední postavu, hnědé vlasy a hnědé oči.
Informace k hledané dívce můžete sdělit na tísňovou policejní linku 158. Policie děkuje za spolupráci.
Pokud je výše uvedený odkaz neaktivní, důvody pátrání pominuly.

por. Bohumil Malášek, 19. srpna 2025

Odkazy do noveho okna

pátrání_dívka_2

pátrání_dívka_2 

Detailní náhled

pátrání_dívka_1

pátrání_dívka_1 

Detailní náhled

Související dokumenty

  • nevrátila.mp3
    Velikost souboru: 555,9 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 