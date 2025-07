Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Sdílené elektrokolo zmizelo z města

RYCHNOVSKO – Vlakem z Hradce Králové cestovalo až do Borohrádku.

Policisté z Týniště nad Orlicí v minulých dnech objasnili zmizení sdíleného elektrokola. Oznámení přijali policisté na jaře od jejich provozovatele, jehož pracovníci se snažili elektrokolo po jeho nevrácení dohledat, nicméně neúspěšně. Jeho poslední lokaci zjistili v pardubické společnosti zabývající se likvidací odpadů. Policistům se šetřením podařilo odhalit 34letého muže, který měl zmizení kola na svědomí. Ten se přiznal a uvedl, že si sdílené elektrokolo pod smyšleným jménem zapůjčil v neděli 13. dubna před pátou hodinou ranní na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. Na kole dojel na nádraží na Slezském Předměstí, kde i s kolem nasedl do vlaku a pokračoval do Týniště nad Orlicí. Tam přesedl na vlak do Borohrádku, kde i s kolem vystoupil, odregistroval se a nedaleko nádraží ho zaparkoval.

Odpoledne si ale uvědomil, že by mohl nastat problém s tím, že je kolo mimo město, a tak se ke kolu vrátil, znova si ho zaregistroval, a aby se vyhnul možným komplikacím, z kola demontoval GPS lokátor a zabudovaný zámek a vyhodil je do popelnice. Kolo později demontoval na díly, které si ponechal.

Policistům slíbil, že až kolo smontuje, tak jim ho vydá. To se mu ale nepodařilo, a tak se elektrokolo vrátilo majiteli demontované.

V případě pravomocného odsouzení hrozí muži za trestný čin zpronevěry trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

por. Mgr. Andrea Muzikantová

