Nevrácená peněženka

Poznáte muže, který si ponechal cizí peněženku zapomenutou na pokladním pultě v prodejně potravin? 

Policisté pracují na objasnění případu, který se odehrál 27. července v prodejně potravin v obchodním domě v ulici Sárská. V dopoledních hodinách si jeden ze zákazníků zapomněl na pokladním pultu peněženku, a i s nákupem prostor opustil. Peněženka tam však dlouho nezůstala, neboť si jí všiml zákazník jedoucí za ním. Ten na nic nečekal, bleskurychle si ji strčil do košíku a prodejnu s nečekaným úlovkem opustil. Poškozený během okamžiku přišel nejen o hotovost a osobní doklady, ale i platební kartu a klíče od vozidla.

Případ je prozatím prošetřován pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pokud muže poznáváte prosím kontaktujte linku 158.

por. Mgr. Jan Rybanský
7. srpen 2025

