Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Nevíte, kde se nachází hledaný muž?
Byl na něj vydán příkaz k zatčení.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 44letém muži z Chebu, který je přibližně 180 cm vysoké střední postavy, má hnědočerné krátké vlasy a modré oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Českých Budějovicích vydán příkaz k zatčení.
V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
29.1.2026