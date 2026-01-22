Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Nevíte, kde se hledaní muži nachází?
Na oba byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.
Sokolovští kriminalisté pátrají po hledaném 63letém muži ze Sokolova, který je přibližně 180 cm vysoké střední postavy, má krátké šedé vlasy a šedomodré oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl vydán Okresním soudem v Sokolově příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody ve věci ohrožení pod vlivem návykové látky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 43letém muži z Chebu, který je přibližně 175 cm vysoké štíhlé postavy, má černé krátké vlasy a modré oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Obvodním soudem v Prahu 9 vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody ve věci krádeže.
V případě jakýchkoliv informací k hledaným osobám volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
22.1.2026