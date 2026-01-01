Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Neviděli jste to?
Vsetínští dopravní policisté se nadále zabývají dopravní nehodou vozidla Ford z nedělního odpoledne.
Řidička osobního vozidla Ford jela v neděli pět minut po půl páté odpoledne po silnici I/35 z Valašského Meziříčí směrem k obci Hustopeče nad Bečvou. Na úrovni Velkého choryňského rybníka provedla úhybný manévr jako reakci na protijedoucí vozidlo. Se svým vozidlem skončila v pravém přikopu komunikace. Naštěstí nedošlo ke zranění osádky.
Policisté žádají případně svědky události, aby poskytli informace a to prostřednictvím linky 158 nebo na jakékoli policejní služebně.
23. února 2026, por. Bc. Vladislav Malcharczik