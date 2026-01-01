Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Neviděli jste to?

Vsetínští dopravní policisté se nadále zabývají dopravní nehodou vozidla Ford z nedělního odpoledne. 

Řidička osobního vozidla Ford jela v neděli pět minut po půl páté odpoledne po silnici I/35 z Valašského Meziříčí směrem k obci Hustopeče nad Bečvou. Na úrovni Velkého choryňského rybníka provedla úhybný manévr jako reakci na protijedoucí vozidlo. Se svým vozidlem skončila v pravém přikopu komunikace. Naštěstí nedošlo ke zranění osádky.

Policisté žádají případně svědky události, aby poskytli informace a to prostřednictvím linky 158 nebo na jakékoli policejní služebně.

23. února 2026, por. Bc. Vladislav Malcharczik

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 