Neviděli jste střet sanity ZZS s traktorem?
Dokumentujeme tuto kuriózní nehodovou událost v Chutnovce v obci Mírová pod Kozákovem. Blíže nespecifikované zranění při ní utrpěla zdravotní sestra.
V sobotu 10. ledna se ráno kolem 7.15 v obci Mírová pod Kozákovem v části obce Chutnovka na silnici II/283 střetl traktor s radlicí s projíždějícím sanitním vozem zdravotnické záchranné služby. Posádka v uvedenou dobu převážela pacienta s vážnou zdravotní indispozicí a sanita měla zapnuté světelné výstražné zařízení, na které kromě traktoristy reagovali všichni ostatní řidiči. Vozidlo zdravotnické záchranné služby se pohybovalo ve směru od Lomnice nad Popelkou na Turnov. Ke střetu došlo ve chvíli, kdy se řidič sanity pokusil předjet traktor jedoucí ve stejném směru. Zranění přitom utrpěla zdravotnice, která seděla v sanitě u pacienta.
Dopravní policisté žádají dosud nevyslechnuté očité svědky této nehody, aby jim pomohli průběh a všechny její okolnosti zadokumentovat. Mohou je kontaktovat přímo na služebně dopravního inspektorátu v Semilech nebo prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158.
13. 1. 2025
por. Bc. Ivana Baláková