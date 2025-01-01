Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Neviděli jste některou z těchto nehod?
VYŠKOVSKO: Hledáme svědky nehody ze Slavkova i Bučovic.
Vyškovští dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo ve čtvrtek 31. července v 15:15 na parkovišti OD Lídl ve Slavkově u Brna.Dle tamní bezpečnostní kamery řidič osobního vozidla bílé barvy pravděpodobně značky Škoda Kodiaq s přívěsem při ostrém stáčení vpravo narazil na vyvýšeném ostrůvku do stojanu s kamerou na snímání r.z.vozidel (viz. foto).
K další nehodě došlo v pátek 1. srpna v Bučovicích. Asi v půl dvanácté dopoledne někdo poškodil zaparkované vozidlo v ulici Dvorské (parkoviště u polikliniky). Jednalo se o vozidlo MG šedé barvy.
Pokud jste byli svědkem některé nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová, 11. 8. 2025