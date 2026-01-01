Neviděli jste některou z těchto nehod?

U mateřské školy ve Vyškově nebo v Rousínově- hledáme svědky těchto nehod. 

Vykovští dopravní policisté hledají svědky nehody, ke které došlo 1.května v Rousínově. V ulici Tománkova, před domem č.p. 137/17 někdo naboural do zaparkovaného Fordu Mondeo tmavě modré barvy. Stalo se tak krátce po 21. hodině. Navíc byl vůz Ford nárazem odmrštěn vpřed a narazil do před ním stojícího Fiatu Ducato žluté barvy.

Ve středu 6. května v čase mezi 11:50 a 18:00 poškodil neopatrný řidič fasádu domu ve Vyškově v ulici Pazderna č.p. 354/8 (naproti mateřské školy).

Pokud jste byli svědkem některé nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 12. 5. 2026

