Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Neviděli jste některou z těchto nehod?
U mateřské školy ve Vyškově nebo v Rousínově- hledáme svědky těchto nehod.
Vykovští dopravní policisté hledají svědky nehody, ke které došlo 1.května v Rousínově. V ulici Tománkova, před domem č.p. 137/17 někdo naboural do zaparkovaného Fordu Mondeo tmavě modré barvy. Stalo se tak krátce po 21. hodině. Navíc byl vůz Ford nárazem odmrštěn vpřed a narazil do před ním stojícího Fiatu Ducato žluté barvy.
Ve středu 6. května v čase mezi 11:50 a 18:00 poškodil neopatrný řidič fasádu domu ve Vyškově v ulici Pazderna č.p. 354/8 (naproti mateřské školy).
Pokud jste byli svědkem některé nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová, 12. 5. 2026