Neviděli jste něco podezřelého?

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádáme svědky o spolupráci při objasnění poškození automatu na pamětní mince v ZOO Liberec.
Policisté z Obvodního oddělení Liberec – centrum se zabývají případem poškození automatu na pamětní mince v areálu zoologické zahrady v Liberci a obrací se na širokou veřejnost s žádostí o pomoc.
V době od soboty 14. března 17 hodin do neděle 15. března 9:30 hodin, vytrhl neznámý vandal automat na pamětní mince z kovového podstavce a odhodil jej o několik metrů dál v blízkosti pavilonu tučňáků v Zoo Liberec. Škoda, kterou pachatel způsobil, byla odhadnuta na 10 tisíc korun. Za poslední rok se jedná již o čtvrtý obdobný případ poškození automatů na mince v místní zoo.
Tímto se obracíme s žádostí o spolupráci na veřejnost, zda si někdo z občanů v uvedenou dobu nevšiml v okolí areálu zoo podezřelých osob, případně osob, které by překonávaly oplocení. Možné poznatky předávejte prosím policistům prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158, případně na tel. 974 467 100 nebo na kterékoliv policejní služebně.
Děkujeme za spolupráci.
17. března 2026
nprap. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje