Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Neviděli jste incident u autobusu?
K události mělo dojít 1. září v Novém Kníně
Dopravní policisté by z důvodu objasnění průběhu události v dopravě a s ohledem na rozdílná tvrzení jednotlivých účastníků potřebovali svědecké výpovědi osob, které byly v pondělí 1. září 2025 krátce před 15. hodinou v Novém Kníně na náměstí Jiřího z Poděbrad a viděly incident, kdy žena měla upadnout v blízkosti autobusu, který v tu dobu couval směrem k náměstí.
S případnými informacemi, které by policistům pomohli objasnit tuto událost se svědci incidentu mohou obracet na příbramské dopravní policisty prostřednictvím telefonní linky 974 879 527, případně 735 785 812.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
11. září 2025