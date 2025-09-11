Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Neviděli jste incident u autobusu?

K události mělo dojít 1. září v Novém Kníně 

Dopravní policisté by z důvodu objasnění průběhu události v dopravě a s ohledem na rozdílná tvrzení jednotlivých účastníků potřebovali svědecké výpovědi osob, které byly v pondělí 1. září 2025 krátce před 15. hodinou v Novém Kníně na náměstí Jiřího z Poděbrad a viděly incident, kdy žena měla upadnout v blízkosti autobusu, který v tu dobu couval směrem k náměstí.

S případnými informacemi, které by policistům pomohli objasnit tuto událost se svědci incidentu mohou obracet na příbramské dopravní policisty prostřednictvím telefonní linky  974 879 527, případně 735 785 812.

por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
11. září 2025 

