Nevěřili, ušetřili

Má to smysl – lidé jsou obezřetnější, podvodné jednání rozpoznají a reagují správně. 

Dnes zaznamenali chrudimští policisté u více než desítky lidí pokus o telefonický podvod, při kterém se neznámí pachatelé vydávali za skutečné policisty z pardubického kraje a snažili se oslovené přesvědčit, že došlo ke zneužití jejich plné moci a že si na ně někdo chce neoprávněně vzít úvěr.

Podvodníci ve svých hovorech působili důvěryhodně, používali konkrétní jména reálných policistů a vyzývali volané, aby se dostavili na služebnu obvodního oddělení v Chrudimi. Zároveň se snažili vytvořit silný časový tlak a navodit pocit naléhavosti, aby oběti jednaly bez rozmyslu.

Oslovení lidé však zachovali chladnou hlavu, což neskutečně kvitujeme. Podezřelé hovory ukončili a následně si informace ověřili oficiální cestou. Díky jejich obezřetnosti nedošlo k žádné škodě.

Takový přístup veřejnosti policie velmi oceňuje. Zároveň znovu připomínáme, aby lidé byli při podobných telefonátech maximálně opatrní, nesdělovali žádné citlivé údaje a v případě pochybností vždy kontaktovali příslušné instituce prostřednictvím oficiálních kontaktů.

ŽÁDNÝ POLICISTA VÁS NIKDY NEBUDE VYZÝVAT K TOMU, ABYSTE SI KAMKOLI PŘEVEDLI PENÍZE! NIKDY!!!

29. dubna 2026
por. Ing. Hana Hunkařová
policejní preventistka - stáž

