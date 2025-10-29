Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nevěnování se řízení, jízda bez pásů
Při speciální akci odhalili policisté dvaapadesát přestupků. (foto)
V minulém týdnu proběhla na našem území dopravně bezpečnostní akce, při které se policisté zaměřili na řidiče, kteří se při jízdě nevěnují řízení. Za jízdy telefonují, píšou zprávy či si pouští videa. Jiní řidiči a posádka vozidla pak nerespektují povinnost připoutat se bezpečnostními pásy. Policisté při kontrole narazili i na karavan, ve kterém na první pohled spatřili nepřipoutaného řidiče. Když se ohlédli znovu, v karavanu již seděli dva cestující. Což znamená, že druhá osoba se v obytném automobilu pravděpodobně pohybovala tzv. na volno, což je nesmírně nebezpečné. I když máte vůz, ve kterém můžete chodit nebo si lehnout, za jízdy musíte sedět a být připoutáni! Během jednodenní akce zkontrolovali přes stovku vozidel a odhalili dvaapadesát přestupků a udělili pokuty přesahující 70 000 korun. V osmnácti případech policisté řešili nepoužití bezpečnostních pásů nebo zádržných systémů a ve čtrnácti pak právě zmíněné držení hovorového zařízení za jízdy. Ve čtyřech případech pak řidiči vyjeli na naše silnice s vozidlem nevyhovujícího technického stavu a jedenáct dalších vyjelo na dálnici bez zaplacení dálniční známky.
Na našich silnicích došlo v posledních měsících k mnoha dopravním nehodám, které se neobešly bez tragických následků. Myslete na to, že je podzim, silnice jsou mnohdy mokré a je na nich spadané listí. Ráno bývá mlha a horší viditelnost. Rychlost, nepozornost a další faktory, které sehrávají roli při dopravních nehodách, můžete ovlivnit jen vy, samotní řidiči. Dodržujte pravidla silničního provozu a neohrožujte vlastní nezodpovědností nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
