Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Nevěnování se řízení je stále problém
Minulý týden vyhaslo na silnicích kraje sedm lidských životů. [VIDEO]
K nejčastějším příčinám vzniku dopravních obecně patří nevěnování se řízení, ať už jde o sledování mobilního telefonu místo dění v provozu nebo jinou formu nepozornosti, která je za volantem velmi nebezpečná. O nezodpovědném chování některých řidičů se tento týden přesvědčili dopravní policisté na Vyškovsku. Do akce nasadili speciální dodávku vybavenou kamerovým systémem, který umožňuje detailně sledovat chování řidičů přímo v provozu, a to i na dálnicích D1 a D46. Výsledek byl alarmující. Během několika hodin odhalily hlídky řidiče, kteří místo řízení například psali SMS zprávy nebo sledovali sociální sítě. Jiní zase nepoužívali bezpečnostní pásy a nechyběli ani řidiči nákladních vozidel, kteří na dálnici předjížděli v rozporu se zákonem.
Ve Slavkově u Brna, v místě kyvadlového provozu na vytíženém mostě na silnici I/54, policisté během pouhých dvou hodin zastavili devět řidičů, kteří projeli na červený signál. Každý z nich kromě vysoké pokuty obdržel i šest trestných bodů. Jeden z řidičů se dokonce neostýchal předjet vozidlo, které řádně zastavilo na červenou. Jeho riskantní jízda přitom postrádala jakýkoli smysl. Na dotaz policistů pouze lakonicky odpověděl, že vlastně vůbec nepospíchá.
Takové jednání zbytečně zvyšuje nervozitu řidičů čekajících na druhé straně kyvadlového úseku, kterým se tím zkracuje čas na projetí. Výrazně také roste riziko kolizí či dalších zdržení. Jízda na červenou patří k nejzávažnějším dopravním přestupkům. Kdo nerespektuje světelnou signalizaci, neriskuje jen pokutu a trestné body, ale především zdraví a životy všech účastníků silničního provozu.
V posledních dnech evidujeme na jižní Moravě znepokojivý nárůst tragických dopravních nehod. Minulý týden vyhaslo na silnicích kraje sedm lidských životů.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 26. září 2025.