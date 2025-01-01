Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Neváhal ani vteřinu
Z ledové řeky vytáhli promrzlého seniora policisté společně s duchapřítomným svědkem.
Případ s kuriózní zápletkou a šťastným koncem se odehrál minulý čtvrtek v brněnských Maloměřicích. Cestou od kamaráda si chtěl alkoholem zmožený šedesátiletý muž odskočit. Na břehu Svitavy ale neudržel rovnováhu a skončil v ledové řece, odkud už se sám nedokázal dostat. Přálo mu ale štěstí v neštěstí. Jeho odloženého batohu si totiž všiml kolemjedoucí řidič. Když zastavil a vystoupil z auta, zaslechl volání o pomoc. Ve vodě uviděl tonoucího muže, okamžitě zavolal na tísňovou linku a neváhal mu přispěchat na pomoc. Promrzlého seniora se mu však podařilo dostat na břeh až s přispěním přivolané policejní hlídky. Podchlazeného muže si poté převzali záchranáři. Ještě před převozem do nemocnice ale policistům nadýchal více než tři promile alkoholu a přiznal, že do vody spadl naprostou náhodou. Díky duchapřítomnému svědkovi, který neváhal pomoci, má tento příběh šťastný konec.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 8. září 2025.