Neusnadňujte zlodějům práci aneb jak zabezpečit své domovy

PLZEŇSKÝ KRAJ – Krádeže vloupáním do objektů, ať už se jedná o rodinné domy, byty, chalupy, chaty patří k nejčastějším případům majetkové trestné činnosti. Nepodceňujte prevenci při zabezpečování svých domovů.

Pocit bezpečí - dnes tolik žádaný, tolik potřebný, bezpochyby pro každého velice důležitý. Pro mnohé z nás je místem, kde bychom se měli cítit bezpečně, právě náš domov. Je třeba si uvědomit, že to, abychom se doma cítili bezpečně, nelze považovat za samozřejmost. Vyžaduje to naši péči a zodpovědný přístup nejen k našim příbytkům, ale i k okolí, ve kterém žijeme. Jestliže mají naše domovy ochránit nás, musíme chránit i my je.

Krádeže vloupáním do objektů, ať už se jedná o rodinné domy, byty, chalupy, chaty patří k nejčastějším případům majetkové trestné činnosti. Pachatelé si své objekty tipují podle lokality umístění nemovitosti, jejího vzhledu, ale dnes už také i na základě informací získaných ze sociálních sítích. Zloději si pak z těchto nezvaných návštěv odnášejí, co jim ťukne do nosu. Nejčastěji to bývají šperky, finanční hotovost, elektronika, lahve s alkoholem, historické předměty, zbraně, ale i jiné drobné věci, které sice nemusí mít žádnou peněžní hodnotu, ale pro nás jsou cenné citově a bývají pro nás těmi nejdražšími a nejcennějšími. Jednou z možností, jak podstatně snížit riziko vloupání do našich domovů či rekreačních objektů a nestát se terčem těchto nezvaných návštěvníků, je prevence.

Zde uvádíme několik základních rad a doporučení, jak těmto nepříjemným situacím předejít:

Nepodceňujte řádné zabezpečení a funkci bezpečnostních prvků, které snižují riziko vniknutí do vašich nemovitostí

Zamykejte pečlivě nejen vstupní dveře, ale všechny vstupy do celého domu nebo bytu, a to nejen při odchodu, ale i po příchodu domů a v nočních hodinách, kdy jste uvnitř a spíte (to totiž případné zloděje neodradí od toho, aby váš domov navštívili)

Klíče nikdy nenechávejte pod rohožkou ani je neschovávejte do květináčů (tato místa bývají první, kam se zloději podívají)

Při odchodu z domu uzavřete všechna okna (toto především platí v letních měsících)

Pečlivě zabezpečte vstup do sklepa a garáže

Kombinujte mechanické zabezpečení (na oknech a dveřích používejte bezpečnostní prvky, jako jsou např. bezpečnostní dveře, zámky, folie, mříže, panoramatické kukátko) s prvky elektronického zabezpečení (kamery, alarmy, světelné senzory)

K zabezpečení obydlí používejte vždy pouze certifikované výrobky

Neupozorňujte na svoji nepřítomnost, nesdělujte na sociálních sítích, že odjíždíte a na jak dlouho (toto nesdělujte ani do telefonního záznamníku nebo před cizími lidmi, nesdílejte ihned své fotky z dovolené na sociálních sítích, když už, tak je zveřejněte až po návratu z dovolené)

V době vaší nepřítomnosti se domluvte s rodinnými příslušníky či se sousedy, aby vaše obydlí kontrolovali (občas vyvětrali či vybrali poštovní schránku – tak nebude váš domov vypadat neobydleně)

Dojem obydlené domácnosti můžete navodit i samospouští na televizi, nastavením spínače na světlo, nebo venkovními pohybovými senzory

K nezaplacení jsou dobré sousedské vztahy (sousedé mohou dohlédnout na vaše obydlí, všimnout si podezřelých osob pohybujících se kolem vaší nemovitosti)

Do bytu dovolte vstupovat jen známým a důvěryhodným osobám

Cenné věci nedávejte na obdiv (pro nejdražší cennosti zvolte možnost úschovy v bance, pokud je chcete mít doma, neponechávejte je na jednom místě, nebo si pořiďte trezor)

Vhodné je i zvážit možnost pojištění domácnosti

Když už k vloupání dojde:

Nevstupujte do vykradeného obydlí, ale neprodleně zavolejte Policii ČR, linku 158

Pokud návštěvu zlodějů zjistíte až po vstupu do domácnosti, na nic nesahejte, opusťte byt (někdo nezvaný by se v něm mohl ještě nacházet) a zavolejte Policii ČR

Policie po příjezdu zkontroluje váš domov, zajistí stopy a vysvětlí vám další postup při řešení této nepříjemné situace (je vhodné si od cennějších věcí ukládat záruční listy, popř. pořídit i jejich fotografie, cennosti jsou pak snáze identifikovatelné a lépe dohledatelné)

Na problematiku majetkové kriminality je zaměřený i preventivní projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, ve kterém naleznete souhrn preventivních opatření při ochraně domů, bytů, rekreačních objektů proti vloupání a nabízí návod, jak správně postupovat. Odkaz na projekt uvádíme zde: Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům - Policie České republiky.

V rámci tohoto projektu byla vytvořena i mobilní aplikace „Zabezpečte se“, ve které jsou uvedeny základní informace, rady, doporučení a návody na zabezpečení majetku.

Nepodceňujme prevenci, bezpečný domov = šťastný domov.

Hýčkejme si naše domovy!



por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.

25. dubna 2025

