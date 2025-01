Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Neuběhl ani měsíc a znovu skončil v příkopu

ORLICKOÚSTECKO – Se zákazem řízení a navíc pod vlivem drog znovu usedl za volant. I tentokrát s půjčeným BMW způsobil dopravní nehodu.

Orlickoústečtí policisté se na silnici po několika týdnech opět setkali s pětadvacetiletým řidičem, kterého v polovině prosince vytahovali z havarovaného BMW poté, co se jim snažil zdrogovaný ujet. O případu jsme informovali zde. I tentokrát byl scénář velmi podobný. Nepoučitelný a podle všeho i ne příliš zkušený řidič půjčeného BMW během jízdy v obci Letohrad přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím osobním vozidlem. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Bavorák byl vlivem nárazu odmrštěný do příkopu. Společně se spolujezdcem svůj vůz vytlačili zpět na silnici, a aniž by řidič celou situaci na místě řešil, rychle odjel pryč. Ani tentokrát ho ale karma nenechala ujet moc daleko. Po zhruba 500 metrech s vozidlem opět zapadl a v jízdě už nemohl pokračovat. Tam ho také policisté zanedlouho vypátrali.

I tentokrát měl řidič pozitivní test na drogy a pochopitelně stále trvající zákaz řízení. Bohužel ani v tomto případě nebyly podmínky pro využití oprávnění zabavení vozidla. V případě odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky.

3. ledna 2025

por. Mgr. Iveta Kopecká

tisková mluvčí Policie ČR Pardubického kraje

