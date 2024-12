Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Netrpělivost ho bude stát řidičák

PARDUBICE – Nechtěl čekat, až popeláři udělají svoji práci.

Když policisté z oddělení silničního dohledu projížděli ulicí Železničního pluku, museli zpomalit a nakonec úplně zastavit. V ulici v tu chvíli popeláři sváželi odpad. Řidič dodávky, který stál přímo před policejním vozidlem v civilním provedení, ale asi neměl dostatek trpělivosti, nebo prostě nechtěl čekat a aktuální neprůjezdnost ulice vyřešil po svém. Vjel na chodník, po kterém několik desítek metrů pokračoval v jízdě, až do chvíle, kdy bylo možné zase sjet zpět na silnici. Policisté ho dojeli, zastavili a provedli s ním silniční kontrolu. Samotná jízda po chodníku by řidiče stále maximálně pokutu 1500 korun. Když ale přístroj na měření alkoholu v dechu ukázal u šestačtyřicetiletého řidiče hodnotu 0,44 promile, u pokuty to neskončilo. Až na 18 měsíců může přijít o řidičský průkaz.

Policisté muži na místě zakázali další jízdu a celou událost oznámili příslušnému správnímu orgánu.

30. prosince 2024

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

