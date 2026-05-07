Nestyděl se oloupit vlastního otce
Dvaadvacetiletý muž jezdil na Klatovsko ke svému otci pro peníze, když mu je odmítl vydat, mladík použil výhružky a fyzické násilí.
Dvaadvacetiletý muž z Písku dojížděl od začátku dubna 2026 ke svému otci do jedné z obcí na Horažďovicku, kde po něm požadoval finanční prostředky. Otec v několika případech zmíněnému muži peníze převedl na účet, aby od něho měl klid a nedošlo ke konfliktu. Po několika takovýchto návštěvách se otec rozhodl, že svého syna již nebude finančními prostředky podporovat. Při předposlední návštěvě ke konci dubna, kdy muž přespal jednu noc v domě, požadoval v nočních hodinách po otci opět zaslání peněz na účet, kdy při tomto hrozil, že si ublíží na zdraví a držel v ruce nůž. Po naléhání otec poslal několik desítek tisíc korun na jeho účet. Poslední návštěvu u svého otce muž uskutečnil na začátku letošního května, kdy překonal zabezpečení vrat dvoru a po několika výhružkách otce fyzicky v domě napadl s tím, aby mu opět zaslal několik desítek tisíc korun na účet. Poté co se otci podařilo muže vylákat ven z domu, zamkl za ním vstupní dveře a muž domáhající se peněz neváhal vykopnout dveře, vrátit se zpět do domu, kde pokračoval ve výhružkách a fyzickém napadání. Otec následně muži přeposlal na účet opět několik desítek tisíc korun, kdy po odeslání peněz muž z domu odešel a odcestoval do jižních Čech, kde se ho téhož dne v odpoledních hodinách podařilo policistům z Vodňan zadržet.
Policejní komisařka na začátku tohoto týdne zahájila trestní stíhání uvedeného muže z Písku, kterého obvinila z pokračujícího zločinu loupež a přečinu porušování domovní svobody, u kterého podala podnět k návrhu na vzetí do vazby, který soudce akceptoval.
nprap. Michal Schön
7. května 2026