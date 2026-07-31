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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nešťastná láska přivedla muže na most

Strhli ho z něj vltavotýnští policisté. 

Ve středu po deváté hodině večer vyjížděli policisté z obvodního oddělení Týn nad Vltavou na oznámení o muži, který stojí na mostě v Bechyni a chce spáchat sebevraždu. Důvodem měla být nešťastná láska. Policejní hlídka ve složení nprap. Lukáš Ryšlavý a nprap. Pavel Dupal se okamžitě vydala do Bechyně, kde měl na Duhovém mostě stát mladý muž, který chtěl pravděpodobně spáchat sebevraždu. Ten když spatřil hlídku přijíždět, přistoupil k zábradlí ještě blíž a hrozilo, že jej překročí. Policisté ve vozidle zrychlili a po zastavení z něj vyskočili směrem k muži a strhli ho na zem. Na žádné vyjednávání nebyl čas, proto policisté neváhali a zakročili ihned.  Mladý muž nadýchal bezmála jedno promile a následně si jej do péče převzali záchranáři. Skvělá práce. 

Nešťastná láska a jiné starosti mohou na čas způsobit bolest a trápení. Nezapomínejte, že se v těchto situacích můžete obrátit i na pracovníky bezplatných krizových linek, kteří s vámi vaše strasti proberou a společně můžete nalézt jiná řešení než si sáhnout na to nejcenější co máme. 

Linka psychické pomoci pro dospělé: 116 123

https://linkapsychickepomoci.cz/

Linka bezpečí:  116 111

https://www.linkabezpeci.cz/pomoc

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
31. července 2026

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Vltavotýnští policisté

Vltavotýnští policisté 

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