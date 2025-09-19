Policie České republiky  

Nerozpakovali se okrádat seniorky

Počínali si nevybíravě. 

Brněnští kriminalisté objasnili na začátku září čtyři loupeže. Těch se dopustili dva příbuzní, kteří bez ostychu přepadali nemohoucí seniorky. Ve 3 případech se vloupali a v jednom případě vnikli do bytu, když zazvonili s žádostí o pomoc při hledání smyšlené osoby. Následně ženy oloupili a nezdráhali se přitom ani použít násilí. Seniorky prožívaly psychické útrapy a bezmoc, jak při prohledávání bytu, tak při výhružkách. Kradli hotovost, platební karty i jiné cennosti. Ty pak končily v zastavárnách, část se jich podařilo zachránit.

Před policisty se obvinění skrývali, policistům se je podařilo během několika dnů vypátrat a zadržet. Dva muži ve věku 33 a 24 let skončili za mřížemi, kde už to oba znají. Starší z nich tam putoval, protože nenastoupil do výkonu trestu za předchozí trestnou činnost, mladší je pak stíhán vazebně. Oba se zodpovídají z loupeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku jim hrozí až desetiletý trest.

19.09.2025

