Nerozpakovali se okrádat seniorky
Počínali si nevybíravě.
Brněnští kriminalisté objasnili na začátku září čtyři loupeže. Těch se dopustili dva příbuzní, kteří bez ostychu přepadali nemohoucí seniorky. Ve 3 případech se vloupali a v jednom případě vnikli do bytu, když zazvonili s žádostí o pomoc při hledání smyšlené osoby. Následně ženy oloupili a nezdráhali se přitom ani použít násilí. Seniorky prožívaly psychické útrapy a bezmoc, jak při prohledávání bytu, tak při výhružkách. Kradli hotovost, platební karty i jiné cennosti. Ty pak končily v zastavárnách, část se jich podařilo zachránit.
Před policisty se obvinění skrývali, policistům se je podařilo během několika dnů vypátrat a zadržet. Dva muži ve věku 33 a 24 let skončili za mřížemi, kde už to oba znají. Starší z nich tam putoval, protože nenastoupil do výkonu trestu za předchozí trestnou činnost, mladší je pak stíhán vazebně. Oba se zodpovídají z loupeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku jim hrozí až desetiletý trest.
mjr. Pavel Šváb, 19.09.2025,