Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Neriskujte kvůli sněhu a námraze na vozidle
S ohledem na aktuální počasí, berounští policisté upozorňují řidiče na jednu z jejich důležitých povinností, která vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Řidiči jsou povinni odstranit z vozidla nečistoty, námrazu nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Dále řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikací. Za porušení této povinnosti hrozí řidiči uložení pokuty v příkazním řízení na místě až do výše 1500 korun českých, ve správním řízení následně trest ve výši 2000 až 5000 korun českých.
Apelujeme na všechny řidiče, aby byli důslední a čištění vozidla a odstraňování námrazy neodbývali. V opačném případě vystavujete nebezpečí nejen sebe, ale i ostatních účastníků silničního provozu. Naprostou samozřejmostí by mělo být očištění kompletní karoserie vozidla, očištění všech skel, zpětných a přídavných zrcátek, předních i zadních světel a disků kol. Rovněž je nutné mít čistou a čitelnou registrační značku.
Pro připomenutí rovněž uvádíme povinnost vyplývající ze silničního zákona, a to v období od 1. listopadu do 31. března lze užít k provozu na pozemních komunikacích vozidlo za podmínky užití zimních pneumatik s předepsanou hloubkou dezénu, za předpokladu, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.
Finanční postih za nedodržení zákona je vedle rizika způsobení vážné dopravní nehody minimální daň. Myslete na to, že odpadávající masy sněhu a ledu můžou způsobit závažné následky.
Všem řidičům doporučujeme sledovat meteorologickou předpověď a předem se na trasu připravit. Jezděte opatrně, vyjíždějte s časovým předstihem a přizpůsobte jízdu zimnímu počasí. Do případných dopravních kolon hodí mít při sobě pití, jídlo, dostatečné množství paliva v nádrži a nabitý mobilní telefon.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
12. ledna 2026