Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nepřiměřená rychlost, smyk a náraz
Řidiči, zpomalte na zasněžených vozovkách a dbejte zvýšené opatrnosti i v ulicích, kde mezi velkým množstvím sněhu parkují vozidla!
Jablonečtí policisté od začátku roku vyjížděli již k téměř dvaceti dopravním nehodám, které neměly naštěstí žádné těžké následky. Jednou z nich byla nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Na Úboči, kde řidička s vozidlem Dacia Duster 2. ledna dopoledne vlivem nepřiměřené rychlosti dostala na zasněžené vozovce smyk a narazil do zaparkovaného vozu Ford Fusion. Stejnou příčinu měla i nehoda, která se stala následující den v pět hodin ráno také v Jablonci nad Nisou, a to v ulici Dr. Randy. Řidič s vozidlem Toyota Corolla nepřizpůsobil rychlost povaze zasněžené vozovky, dostal smyk a narazil do dopravní značky, která se tímto nárazem vylomila. Při obou dopravních nehodách nebyli nikdo zraněn a alkoholu u řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou obě události vyřešili na místě jako dopravní nehody s projednáním a řidičce i řidiči udělili blokové pokuty.
V souvislosti s uvedenými dopravními nehodami a aktuálním zimním počasím všem řidičům připomínáme zásady bezpečné jízda na zasněžených vozovkách a ulicích s parkujícími vozidly.
Zimní období přináší zvýšené riziko na silnicích. Sníh, zhoršená viditelnost a zúžené komunikace kvůli parkujícím vozidlům vyžadují od řidičů maximální opatrnost. Dodržujte následující zásady:
1. Přizpůsobte rychlost podmínkám
- Jezděte pomalu a plynule, abyste měli dostatek času reagovat.
- Pamatujte, že brzdná dráha na sněhu je několikanásobně delší.
2. Zvýšená pozornost v zúžených ulicích
- Počítejte s omezeným prostorem kvůli sněhovým mantinelům a parkujícím vozidlům.
- Předjíždění v takových místech je velmi rizikové – raději vyčkejte.
3. Bezpečný odstup
- Dodržujte větší vzdálenost od vozidel před vámi.
- Myslete na možnost, že auto může nečekaně vyjet z parkovacího místa.
4. Opatrnost při manévrování
- Při míjení zaparkovaných aut zpomalte na minimum.
- Sledujte, zda se u vozidel nepohybují chodci nebo děti.
5. Brzdění a rozjezdy
- Brzděte jemně, využívejte motorové brzdění.
- Při rozjezdu na sněhu používejte vyšší rychlostní stupeň, aby kola neprokluzovala.
6. Viditelnost
- Udržujte čistá světla a skla, používejte potkávací světla i ve dne.
- Dávejte znamení o změně směru jízdy včas a výrazně.
7. Myslete na chodce
- V zúžených ulicích se mohou pohybovat chodci na vozovce – buďte připraveni zastavit.
5. 1. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí