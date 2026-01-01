Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nepřiměřená rychlost, smyk a náraz

Řidiči, zpomalte na zasněžených vozovkách a dbejte zvýšené opatrnosti i v ulicích, kde mezi velkým množstvím sněhu parkují vozidla! 

5 DN Bezděčín (2).JPGJablonečtí policisté od začátku roku vyjížděli již k téměř dvaceti dopravním nehodám, které neměly naštěstí žádné těžké následky. Jednou z nich byla nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Na Úboči, kde řidička s vozidlem Dacia Duster 2. ledna dopoledne vlivem nepřiměřené rychlosti dostala na zasněžené vozovce smyk a narazil do zaparkovaného vozu Ford Fusion. Stejnou příčinu měla i nehoda, která se stala následující den v pět hodin ráno také v Jablonci nad Nisou, a to v ulici Dr. Randy. Řidič s vozidlem Toyota Corolla nepřizpůsobil rychlost povaze zasněžené vozovky, dostal smyk a narazil do dopravní značky, která se tímto nárazem vylomila. Při obou dopravních nehodách nebyli nikdo zraněn a alkoholu u řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou obě události vyřešili na místě jako dopravní nehody s projednáním a řidičce i řidiči udělili blokové pokuty.

V souvislosti s uvedenými dopravními nehodami a aktuálním zimním počasím všem řidičům připomínáme zásady bezpečné jízda na zasněžených vozovkách a ulicích s parkujícími vozidly.

Zimní období přináší zvýšené riziko na silnicích. Sníh, zhoršená viditelnost a zúžené komunikace kvůli parkujícím vozidlům vyžadují od řidičů maximální opatrnost. Dodržujte následující zásady:

1. Přizpůsobte rychlost podmínkám

  • Jezděte pomalu a plynule, abyste měli dostatek času reagovat.
  • Pamatujte, že brzdná dráha na sněhu je několikanásobně delší.

2. Zvýšená pozornost v zúžených ulicích

  • Počítejte s omezeným prostorem kvůli sněhovým mantinelům a parkujícím vozidlům.
  • Předjíždění v takových místech je velmi rizikové – raději vyčkejte.

3. Bezpečný odstup

  • Dodržujte větší vzdálenost od vozidel před vámi.
  • Myslete na možnost, že auto může nečekaně vyjet z parkovacího místa.

4. Opatrnost při manévrování

  • Při míjení zaparkovaných aut zpomalte na minimum.
  • Sledujte, zda se u vozidel nepohybují chodci nebo děti.

5. Brzdění a rozjezdy

  • Brzděte jemně, využívejte motorové brzdění.
  • Při rozjezdu na sněhu používejte vyšší rychlostní stupeň, aby kola neprokluzovala.

6. Viditelnost

  • Udržujte čistá světla a skla, používejte potkávací světla i ve dne.
  • Dávejte znamení o změně směru jízdy včas a výrazně.

7. Myslete na chodce

  • V zúžených ulicích se mohou pohybovat chodci na vozovce – buďte připraveni zastavit.



    5. 1. 2026
    nprap. Dagmar Sochorová
    tisková mluvčí
Odkazy do noveho okna

8 DN JN Na Úbočí (4)

8 DN JN Na Úbočí (4) 

Detailní náhled

7 DN JN Na Úbočí (3)

7 DN JN Na Úbočí (3) 

Detailní náhled

6 DN JN Na Úbočí (2)

6 DN JN Na Úbočí (2) 

Detailní náhled

5 DN JN Na Úbočí (1)

5 DN JN Na Úbočí (1) 

Detailní náhled

4 DN JN Dr. Randy (4)

4 DN JN Dr. Randy (4) 

Detailní náhled

3 DN JN Dr. Randy (3)

3 DN JN Dr. Randy (3) 

Detailní náhled

2 DN JN Dr. Randy (2)

2 DN JN Dr. Randy (2) 

Detailní náhled

1 DN JN Dr. Randy (1)

1 DN JN Dr. Randy (1) 

Detailní náhled

