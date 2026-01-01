Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nepoznáváte osobu z fotografie?
ÚSTECKO - Pomozte policistům s objasněním případu.
Ústečtí policisté žádají veřejnost o pomoc při ztotožnění osoby zachycené na přiložených fotografiích. Tato osoba by mohla svým svědectvím významně přispět k objasnění případu zatajení nálezu notebooku, ke kterému došlo v ranních hodinách na konci března na zastávce MHD v ulici Masarykova.
Přestože si uvědomujeme, že fotografie pořízené z kamerového záznamu nejsou příliš kvalitní, obracejí se na veřejnost s žádostí o spolupráci. Je možné, že někdo osobu pozná podle oblečení, postavy či dalších charakteristických znaků.
Jakékoliv informace k totožnosti osoby přijmou policisté na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně. Děkujeme za spolupráci.
Ústí nad Labem 19. května 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje