Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nepoznáváte osobu z fotografie?

ÚSTECKO - Pomozte policistům s objasněním případu. 

Ústečtí policisté žádají veřejnost o pomoc při ztotožnění osoby zachycené na přiložených fotografiích. Tato osoba by mohla svým svědectvím významně přispět k objasnění případu zatajení nálezu notebooku, ke kterému došlo v ranních hodinách na konci března na zastávce MHD v ulici Masarykova.

Přestože si uvědomujeme, že fotografie pořízené z kamerového záznamu nejsou příliš kvalitní, obracejí se na veřejnost s žádostí o spolupráci. Je možné, že někdo osobu pozná podle oblečení, postavy či dalších charakteristických znaků.

Jakékoliv informace k totožnosti osoby přijmou policisté na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně. Děkujeme za spolupráci.

Ústí nad Labem 19. května 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

