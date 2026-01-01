Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nepoznáváte muže z fotografie?
ÚSTECKO - Policisté z OOP Trmice pátrají po totožnosti muže.
Ústečtí policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po totožnosti muže zachyceného na fotografii. Tento muž je pro policisty důležitým svědkem při objasňování majetkové trestné činnosti.
Pokud muže poznáváte nebo máte jakékoli informace, které by mohly vést ke zjištění jeho totožnosti, obraťte se prosím na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu. Každá informace může přispět k objasnění případu.
svědek.
Ústí nad Labem 15. července 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje