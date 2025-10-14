Policie České republiky  

Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nepoznáváte muže z fotografie?

Policisté žádají veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti důležitého svědka. 

Ústečtí  policisté  se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění muže zachyceného na přiložených fotografiích. Tento muž by mohl být důležitým svědkem v případu  majetkové trestné činnosti, který policisté aktuálně prověřují. 

Pokud muže na fotografii poznáváte nebo máte jakékoli informace vedoucí k jeho ztotožnění, kontaktujte prosím policisty obvodního oddělení Všebořice na tel. 974 427 700 nebo na lince 158.

Děkujeme za spolupráci.

14. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

