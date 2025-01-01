Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nepoznáváte muže z fotografie?
ÚSTECKO - Policisté žádají veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti důležitého svědka.
Ústečtí policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění muže zachyceného na přiložených fotografiích. Tento muž by mohl být důležitým svědkem v případu majetkové trestné činnosti, který policisté aktuálně prověřují.
Pokud muže na fotografii poznáváte nebo máte jakékoli informace vedoucí k jeho ztotožnění, kontaktujte prosím policisty na lince 158.
Děkujeme za spolupráci.
Ústí nad Labem 10. listopadu 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje