Nepoznáváte muže z fotografie?

ÚSTECKO - Policisté žádají veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti důležitého svědka. 

Ústečtí  policisté  se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění muže zachyceného na přiložených fotografiích. Tento muž by mohl být důležitým svědkem v případu  majetkové trestné činnosti, který policisté aktuálně prověřují. 

Pokud muže na fotografii poznáváte nebo máte jakékoli informace vedoucí k jeho ztotožnění, kontaktujte prosím policisty na lince 158.

Děkujeme za spolupráci.

Ústí nad Labem 10. listopadu 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

