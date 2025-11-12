Policie České republiky  

Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nepoznáte osobu?

Kriminalisté prověřují závažný čin. 

Mostečtí kriminalisté se obrací na širokou veřejnost, kterou žádají o spolupráci. Od letošního srpna prověřují případ závažné trestné činnosti, ke které došlo ve večerních hodinách. V samotném centru okresního města v ulici Tř. Budovatelů došlo k přepadení mladé ženy a policisté stále pátrají po neznámém pachateli. V této souvislosti žádáme občany, zda nepoznají osobu zachycenou na kamerovém záznamu. Jsme si vědomi, že video není v dobré kvalitě. Někdo by mohl osobu poznat podle chůze nebo podle oblečení. Jedná se s největší pravděpodobností o muže, který je velmi důležitou osobou v trestním řízení. Kriminalisté by s tímto chodcem velmi rádi hovořili. Mělo by se jednat o muže tmavé pleti, hubené postavy, asi 165 až 170 centimetrů vysoký a ve věku kolem 25 let. Pokud zachycenou osobu poznáváte, ozvěte se policistům na lince 158. Tím pomůžete k řádnému objasnění případu. Předem děkujeme za případné poznatky.

por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
12. listopadu 2025

Související dokumenty

  • video.mp4
    Velikost souboru: 19,3 MB / formát MP4

