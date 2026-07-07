Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nepoznáte někoho z nich?
Policisté pátrají po skupině osob.
Mostečtí policisté žádají spoluobčany, protože pátrají po skupině osob. Strážci zákona prověřují vloupačku, která odstartovala letošní červenec uprostřed hluboké noci na zdejším jezeře. Dosud neustanovení pachatelé společně násilím poškodili uzamčenou lednici na nápoje. Odtrhli bezpečnostní roletu a tím si sjednali přístup k nápojům v plechovce. Kvůli touze po pití vznikla několika tisícová škoda. U jezera se nacházela skupina několika osob, se kterými by policisté rádi hovořili. Jsou totiž důležité v probíhajícím trestním řízení. Pokud někoho z nich poznáváte, sdělte informaci policistům na lince 158 nebo na obvodním oddělení v Mostě. Tím pomůžete k řádnému objasnění krádeže. Děkujeme za spolupráci.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
7. července 2026