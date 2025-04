Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nepoznáte muže?

MOSTECKO - Policisté se zabývají krádeží.

Mostečtí policisté se obrací na širokou veřejnost, protože pátrají po totožnosti dvou mužů. Začátkem března došlo v odpoledních hodinách u vstupu do jedné ze zastaváren ke krádeži odložené tašky. V té byl uložen nemalý finanční obnos a další osobní věci. Tašku si odnesl dosud neznámý pachatel. Policisté by potřebovali hovořit s osobami na fotografii. Jsou totiž důležité v probíhajícím trestním řízení a svojí výpovědí by mohly pomoci s řádným objasněním krádeže. Pokud muže v černé a světlé kšiltovce poznáváte, obraťte se na linku 158. Děkujeme za spolupráci.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

10. dubna 2025

