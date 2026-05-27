Nepoznáte kurýra?

Kriminalisté pátrají po muži. 

Mostečtí kriminalisté se obrací na širokou veřejnost v prověřovaném podvodu a pátrají po neznámém muži. Policisté se zabývají případem falešné záminky k investování do kryptoměny, při kterém přišla poškozená o mnoho peněz. Pachatelé ženu přesvědčili o velkém až nereálném výdělku. Ta tomu bohužel uvěřila. Cizí osobě fyzicky předala finanční obnos, respektive údajnou investici. V této souvislosti pátráme po totožnosti neznámé osoby, která peníze od poškozené převzala. K předání došlo v Mostě, ale neustanovený muž může být odkudkoliv. Pokud osobu poznáváte, neváhejte kontaktovat linku 158, protože ta je velmi důležitá v probíhajícím trestním řízení. Svými informacemi můžete přispět kriminalistům k řádnému objasnění tohoto podvodu. Děkujeme za případnou spolupráci.

por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
27. května 2026

neznámý muž

neznámý muž 

