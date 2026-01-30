Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Nepovolujte nikomu vzdálený přístup do svých zařízení
Muž z Jičínska přišel o více než 100 tisíc korun.
V uplynulých dnech policisté z obvodního oddělení v Jičíně zahájili úkony trestního řízení pro přečin podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněnému zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací, a dále přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterého se měl dopustit dosud neustanovený pachatel či pachatelé.
V průběhu měsíce ledna si 76letý muž na sociálních sítích všiml nabídky na poskytnutí půjčky. Odkaz jej zavedl na web, který vzhledem připomínal stránky energetické společnosti. Senior zde vyplnil kontaktní formulář a následně byl kontaktován osobami, které s ním domlouvaly podmínky údajné půjčky. Během několika dní mu bylo voláno z téměř čtyřiceti různých telefonních čísel.
Volající muže přesvědčili, aby si do svého telefonu nainstaloval aplikaci umožňující vzdálený přístup. Na jejich pokyn se opakovaně přihlašoval do mobilního bankovnictví a potvrzoval různé žádosti. Po tomto jednání jej kontaktovala jeho banka s informací, že z jeho účtu odešlo několik plateb na různé účty v celkové výši přes 100 000 Kč. Zároveň došlo k pokusu o výběr z bankomatu, který byl bankou naštěstí zablokován.
Policie ČR upozorňuje, nikdy nikomu neudělujte vzdálený přístup do svého telefonu či počítače, a to ani osobám, které se vydávají za banku, úřad nebo technickou podporu. Nepotvrzujte žádné platby či změny v bankovnictví, pokud přesně nevíte, o co jde. Prověřujte webové stránky, na které jste přesměrováni – podvodné weby často jen napodobují vzhled známých společností.
por. Mgr. Martin Stránský