Nepoučitelný řidič opět za volantem

Bez řidičáku, s vyřazeným vozidlem a zřejmě i s drogami v těle. 

Až do lesů u Karlovic na Zlínsku zavedl policisty čtyřiatřicetiletý řidič osobního vozidla Audi, který se rozhodl policistům po výzvě k zastavení namísto zastavení ujet a z Bohuslavic u Zlína směřoval do Malenovic.

Jakmile policisté na služebním vozidle použili znamení k zastavení vozidla, řidič šlápl na plynový pedál a snažil se ujet. Veškeré signály k zastavení vozidla ignoroval. U Malenovic odbočil na lesní cestu, kde ho zradilo vozidlo, které dostalo defekt. Po zastavení z něj utekl. Policistům ani v úplné tmě neuniklo, že se po rychlém úprku z vozidla schoval o několik desítek metrů dál, ve křoví. Přestože po něm několik minut pátrali, dál zůstával ve svém úkrytu. Před ostrými světly policejních svítilen se však ani v neprostupném terénu neschoval.

Po několika výzvách muž nakonec opustil svůj úkryt. Dechová zkouška na alkohol byla negativní, ale zkoušku na přítomnost drog odmítl. Uvedl, že nevidí důvod k testu, protože prý není řidičem. Podle jeho tvrzení vozidlo řídil zájemce o koupi, který měl být právě tím, kdo ujížděl policistům. Totožnost tohoto řidiče však údajně neznal.

Z dostupných evidencí vyplynulo, že stejného řidiče zastavili policisté již před třemi týdny. Tehdy měl na stejném vozidle, které bylo vyřazeno z provozu, umístěny jiné registrační značky, jež policisté zajistili. Stejně jako nyní, i tehdy odmítl lékařské vyšetření na přítomnost omamných a psychotropních látek. Policisté mu tehdy zakázali pokračovat v jízdě a zadrželi jeho řidičský průkaz.

Policisté zjistili, že muž je i nyní podezřelý z několika přestupků:

  1. Má na vozidle registrační značky, které patří jinému vozidlu.
  2. Vozidlo Audi, s nímž ujížděl, je dočasně vyřazeno z provozu.
  3. Neuposlechnutí výzev policistů k zastavení.
  4. Odmítnutí vyšetření, zda nebyl při jízdě ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
  5. Řízení vozidla po zadržení řidičského průkazu.

Ve správním řízení mu za několik opakovaných přestupků hrozí pokuta až do výše 75 000 korun a zákaz řízení motorových vozidel až na dobu tří let.

7. listopadu 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

