Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Nepoučitelný řidič opět za volantem
Bez řidičáku, s vyřazeným vozidlem a zřejmě i s drogami v těle.
Až do lesů u Karlovic na Zlínsku zavedl policisty čtyřiatřicetiletý řidič osobního vozidla Audi, který se rozhodl policistům po výzvě k zastavení namísto zastavení ujet a z Bohuslavic u Zlína směřoval do Malenovic.
Jakmile policisté na služebním vozidle použili znamení k zastavení vozidla, řidič šlápl na plynový pedál a snažil se ujet. Veškeré signály k zastavení vozidla ignoroval. U Malenovic odbočil na lesní cestu, kde ho zradilo vozidlo, které dostalo defekt. Po zastavení z něj utekl. Policistům ani v úplné tmě neuniklo, že se po rychlém úprku z vozidla schoval o několik desítek metrů dál, ve křoví. Přestože po něm několik minut pátrali, dál zůstával ve svém úkrytu. Před ostrými světly policejních svítilen se však ani v neprostupném terénu neschoval.
Po několika výzvách muž nakonec opustil svůj úkryt. Dechová zkouška na alkohol byla negativní, ale zkoušku na přítomnost drog odmítl. Uvedl, že nevidí důvod k testu, protože prý není řidičem. Podle jeho tvrzení vozidlo řídil zájemce o koupi, který měl být právě tím, kdo ujížděl policistům. Totožnost tohoto řidiče však údajně neznal.
Z dostupných evidencí vyplynulo, že stejného řidiče zastavili policisté již před třemi týdny. Tehdy měl na stejném vozidle, které bylo vyřazeno z provozu, umístěny jiné registrační značky, jež policisté zajistili. Stejně jako nyní, i tehdy odmítl lékařské vyšetření na přítomnost omamných a psychotropních látek. Policisté mu tehdy zakázali pokračovat v jízdě a zadrželi jeho řidičský průkaz.
Policisté zjistili, že muž je i nyní podezřelý z několika přestupků:
- Má na vozidle registrační značky, které patří jinému vozidlu.
- Vozidlo Audi, s nímž ujížděl, je dočasně vyřazeno z provozu.
- Neuposlechnutí výzev policistů k zastavení.
- Odmítnutí vyšetření, zda nebyl při jízdě ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
- Řízení vozidla po zadržení řidičského průkazu.
Ve správním řízení mu za několik opakovaných přestupků hrozí pokuta až do výše 75 000 korun a zákaz řízení motorových vozidel až na dobu tří let.
7. listopadu 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková