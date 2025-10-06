Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Nepotvrdila navýšení limitu
Tím si žena z Rychnovska zachránila minimálně 150 tisíc korun.
Policisté z Dobrušky koncem minulého týdne přijali oznámení 42leté ženy, která se měla stát obětí podvodného jednání. Nakonec ale díky své obezřetnosti o žádné finanční prostředky nepřišla.
Na začátku října oznamovatelka zveřejnila na internetovém portálu inzerát, v němž nabízela k prodeji sedací vak. Ještě tentýž den se jí ozval e-mailem zájemce s návrhem, že zboží uhradí a převezme prostřednictvím přepravní společnosti. Následně ženě zaslal odkaz, který ji přesměroval na falešné webové stránky, které se tvářily jako oficiální portál přepravce. Tam vyplnila osobní údaje, přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví a údaje k platební kartě. Následně jí přišlo upozornění do bankovní aplikace, aby souhlasila s povolením funkce „převod platby za zboží“ a potvrdila ji. Obratem jí přišlo další upozornění, tentokrát na navýšení limitu pro bankovní převody na částku 150 000 korun. Tato žádost však ženě přišla podezřelá, a proto ji odmítla potvrdit. Reakce podvodníka na sebe nenechala dlouho čekat. Podvodník na odmítnutí navýšení limitu reagoval nátlakem a vyzval ji, aby „neplýtvala jeho i svým časem“ a navýšení limitu schválila. Žena se však nenechala zmanipulovat a informovala ho, že se poradí ve své bance. Tímto odmítnutím si žena zachránila finanční prostředky, přestože se na začátku dopustila chyby, když podvodníkem zaslaný odkaz otevřela a vyplnila v něm přihlašovací údaje internetového bankovnictví a údaje platební karty.
Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Odkazy na falešné platební brány či podvržené stránky přepravních společností jsou dlouhodobě oblíbenou legendou internetových podvodníků. Jak ukazuje i tento případ, stále se najdou lidé, kteří na podobné triky naletí. Policisté proto důrazně doporučují občanům, aby při online komunikaci s cizími lidmi a zvláště při provádění finančních transakcí dbali zvýšené opatrnosti a jednali s rozmyslem. Jediná neuvážená chvíle může mít vážné následky.
por. Mgr. Andrea Muzikantová