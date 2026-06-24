Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Neposílala své dítě do školy, nyní čelí obvinění
Školou povinný chlapec ve škole zameškal přes 1 900 hodin.
Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově zahájili trestní stíhání jednačtyřicetileté ženy z Českokrumlovska, kterou obvinili ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte.
Obviněná jakožto matka a zákonná zástupkyně svého dítěte dlouhodobě nezajišťovala jeho řádné plnění povinné školní docházky. Školou povinný chlapec tak v období od září 2021 do ledna letošního roku ve škole zameškal nejméně 1 914 hodin. Obviněná ve svém protiprávním jednání pokračovala přesto, že byla ze strany školy i orgánu sociálně-právní ochrany dětí na porušování svých povinností opakovaně upozorňována.
Ženě nyní v případě uznání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do pěti let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
24. června 2026