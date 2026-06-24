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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Neposílala své dítě do školy, nyní čelí obvinění

Školou povinný chlapec ve škole zameškal přes 1 900 hodin. 

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově zahájili trestní stíhání jednačtyřicetileté ženy z Českokrumlovska, kterou obvinili ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte.

Obviněná jakožto matka a zákonná zástupkyně svého dítěte dlouhodobě nezajišťovala jeho řádné plnění povinné školní docházky. Školou povinný chlapec tak v období od září 2021 do ledna letošního roku ve škole zameškal nejméně 1 914 hodin. Obviněná ve svém protiprávním jednání pokračovala přesto, že byla ze strany školy i orgánu sociálně-právní ochrany dětí na porušování svých povinností opakovaně upozorňována.

Ženě nyní v případě uznání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do pěti let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
24. června 2026

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